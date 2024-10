Sun Rose Beachwear realiza coquetel animado para lançar nova coleção

Nessa quinta-feira (10/10), a empresária Cecília Rosa reuniu um seleto grupo de convidadas para apresentar a nova coleção de biquínis e peças resort da marca de beachwear Sun Rose. Para comemorar o lançamento, a designer de moda praia promoveu um coquetel bastante animado na loja da Asa Sul.

Com mais duas lojas na cidade, a etiqueta é reconhecida pelo diferencial de manter uma essência totalmente brasiliense. “O nosso DNA é 100% daqui. Estamos há sete anos com o showroom. Com muito orgulho, nós fazemos toda a parte da produção, desde o desenvolvimento inicial da peça, do desenho e fabricação na capital”, celebra.

Coquetel de lançamento da Sun Rose

De acordo com Cecília, a nova coleção, batizada de Oasis, conta uma história por trás de cada peça.

“É uma continuação da linha Deserto Solar. Então, a nossa ideia foi pensada para explorar o que vem de uma temporada no deserto. É hora de experienciar o Oasis, relaxar, respirar e aproveitar a sombra e água fresca”, explica.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Opções da nova coleção da Sun Rose Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia 2 de 4 As clientes ficaram apaixonadas por cada detalhe Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia 3 de 4 Manequim com um look completo Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia 4 de 4 Espaço da loja Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

A nova coleção marca um preview do que a Sun Rose está preparando para o verão. “A gente trouxe alguns tons mais terrosos e apostamos em acessórios bastantes exclusivos. É só um sabor do que está por vir para o final do ano”, brinca.

A comemoração foi à altura da sofisticação do lançamento. Partindo para os fundos da loja, as amigas e clientes fieis da marca puderam desfrutar de um momento bastante badalado, em um espaço pensado para agregar e trazer conforto para quem ainda está escolhendo as peças.

Em meio aos brindes de espumantes, as presentes puderam curtir o som da DJ Thaiz Katze. Já com a cabeça nas férias, o buffet do evento representou bem o clima de quem busca o corpo para o verão, com opções de saladas feitas pelo restaurante Caminito Parilla. Apesar das delícias fitness, a Doce Maison ficou encarregada de adoçar o encontro.

Confira quem esteve presente no coquetel de lançamento da Sun Rose, pelo olhar de Luh Fiuza:

