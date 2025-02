Super Bowl LIX: atração musical causou treta entre lendas do rap

Kendrick Lamar foi o escolhido para cantar no Super Bowl LIX, que coloca Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles frente a frente neste domingo (9/2). Entretanto, a escolha por parte da NFL e da Roc Nation gerou descontentamento na cena do rap norte-americano.

Como será o show de Lamar no Super Bowl

O artista de 37 anos explicou que vai fazer uma apresentação voltada ao storytelling.

A ideia, que é uma tática carimbada em sua carreira, é levar parte das narrativas de suas composições ao palco .

. “Tenho uma paixão por contar histórias e sempre fui muito aberto sobre isso ao longo do meu catálogo e trajetória na música”, revelou, em entrevista à imprensa.

O Super Bowl acontece entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, neste domingo (9/2), às 20h30.

O show do intervalo, com Kendrick Lamar, está marcado para acontecer às 22h.

A polêmica ficou em torno de outro artista, Lil Wayne, que é nascido em Nova Orleans, local em que acontece o evento. O intérprete de Lollipop desabafou em vídeo e disse que “doeu” não ter sido selecionado.

"Aquilo doeu, doeu muito. Eu me culpo por não estar mentalmente preparado para uma decepção, por me colocar mentalmente naquela posição de forma automática. Mas eu pensei que não havia nada melhor: naquele lugar, naquele palco, naquela plataforma, naquela cidade", declarou.

O cantor ainda contou que estava “devastado” e tentando se recuperar da decepção. Entre as celebridades que prestaram apoio ao cantor está Nicki Minaj.

“Isso vai passar, mas o que você fez pela cultura do Hip-Hop fica”, declarou. A cantora ainda soltou o verbo para cima de Jay-Z, dono da Roc Nation, responsável por produzir o Super Bowl desde 2019.

“Ele tem tudo no mundo e mesmo assim continua rancoroso e malvado. Nojento. Negou a um jovem negro o que ele tem por direito, apenas pelo seu ego. Seu ódio por Birdman, Drake e por mim fez você punir Lil Wayne? O melhor de todos os tempos! Você não sabe metade do que ele fez por mim e pelos outros”, relatou.

A resposta de Lamar veio em formato de música. Wacced Out Murals faz parte do álbum GNX e traz uma referência à música The Carter III, de Lil Wayne.

“Eu costumava ouvir Tha Carter III, eu exibia orgulhoso meu cordão. Ironia, eu acho que meu trabalho duro decepcionou Lil Wayne. Me chamem de maluco, todos são questionáveis. Virei um esquimó, me distanciei”, diz uma parte da letra.

Em outro trecho da canção, ele cita o Super Bowl. “Ganhei o Super Bowl e só o Nas me deu parabéns. Todos esses manos irritados, só fico feliz que estão mostrando a cara. Francamente, muitos artistas, mas estão ultrapassados. Flows velhos, tentando me convencer que são os seus favoritos. Isso não é para letristas, juro que não é pelos sentimentos. F*da-se a dupla interpretação, quero que vocês sintam isso”, falou.

Após mandar uma mensagem a Kendrick Lamar pelas redes sociais, o alertando e comentando sobre o assunto, Lil Wayne revelou à Skip Bayless que os dois conversaram e que desejou sorte e um bom show ao rapper.