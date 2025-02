Super Bowl LIX: o que esperar do confronto entre Eagles x Chiefs

Acontece, neste domingo (9/2), o Super Bowl LIX. Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam na grande final da temporada 2024/2025, a partir das 20h30, no Estádio do Saints, em Nova Orleans.

O duelo é uma reedição do Super Bowl LVII, que aconteceu há duas temporadas atrás e coroou os Chiefs como tricampeões da liga, em um duelo decidido nos segundos finais com um ”field goal”, que desempatou a partida, pelo placar de 38 x 35.

Caso vença o confronto neste domingo, o Chiefs pode se tornar o primeiro time da história da liga a conquistar um tricampeonato seguido. A equipe que tem Patrick Mahomes como principal destaque é tetracampeã e vai em busca do pentacampeonato.

O Eagles tem somente um título, conquistado em 2017 no duelo contra o New England Patriots, uma das equipes mais vitoriosas da NFL.

Em quem ficar de olho

O Super Bowl LIX promete ser um jogão e uma espécie de revanche do Eagles após a derrota de 2023. Além disso, o desempenho de alguns jogadores nesta final pode colocá-los na história da competição. É o caso do tight-end Travis Kelce, que pode entrar para a prateleira de maiores jogadores da posição.

Outro nome pra ficar de olho é Jalen Hurts, quarterback do Eagles. O atleta viveu altos e baixos na temporada, mas mesmo assim chega como grande destaque do time, e deve travar um duelo muito interessante contra Patrick Mahomes, adversário da mesma posição, pelo MVP da final.

Hurts é o primeiro quarterback do século a perder sua primeira aparição no Super Bowl e disputar novamente a final, podendo criar até um roteiro de redenção do atleta.

Talvez o grande nome desse duelo seja Patrick Mahomes. O quarterback do Chiefs é dono de três anéis do Super Bowl. Caso vença a final neste domingo, iguala a marca de Joe Montana e Terry Bradshaw, que possuem quatro conquistas. O maior vencedor da posição é Tom Brady, que chegou à marca de sete títulos.

Premiação

A NFL vai pagar aos atletas do time vencedor do Super Bowl LIX o prêmio de US$ 171 mil (na cotação atual, algo em torno de 900 mil reais). Como já é de costume dos esportes norte-americanos, além da premiação em dinheiro, os atletas do time que vencer a final também levam pra casa os tradicionais anéis de campeões da liga.

Os atletas que ficarem na vice colocação recebem a quantia aproximada de US$82 mil (430 mil reais).

Mas afinal, o que é o Super Bowl?

O Super Bowl é o principal evento esportivo norte-americano e um dos mais prestigiados no mundo inteiro. O evento reúne os campeões da American Football Conference (AFC) e da National Football Conference (NFC).

Além disso, um dos grandes momentos do evento é o Halftime Show, ou show do intervalo, que conta com mega-produções artísticas e reúne até mesmo públicos que não acompanham a modalidade. Neste ano, a estrela do intervalo será o rapper Kendrick Lammar, que recentemente venceu cinco categorias do Grammy.

Estima-se que o evento ultrapasse a marca de 114 milhões de espectadores simultâneos, podendo se estabelecer como a maior edição em audiência da história da competição.