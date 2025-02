Super Bowl: quem será o herói da decisão entre Chiefs e Eagles?

A temporada 2024/2025 da NFL está chegando ao fim. Neste domingo (9/2), Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam no Super Bowl LIX, que será disputado no Caesar Superdome, em Nova Orleans, às 20h30 (de Brasília).

E claro que, às vésperas da final da NFL, sempre se levanta a discussão de quem será o herói da decisão. Neste ano, há grandes nomes dos dois lados que podem garantir o troféu Vince Lombardi para os seus respectivos times.

Se você quiser ficar por dentro de mais detalhes para apostar no Super Bowl, confira nosso artigo de apostas NFL.

Quem será o heroi do Super Bowl LIX? – Odds* bet365

Para marcar touchdown

Saquon Barkley: 1.50

Jalen Hurts: 1.80

Travis Kelce: 2.20

Kareem Hunt: 2.35

Saquon Barkley

Em sua primeira temporada com a camisa dos Eagles, após se destacar nos Giants, Saquon Barkley vive o melhor momento da carreira. O running back, inclusive, está na disputa pelo prêmio de melhor jogador da liga.

Nas 16 partidas de temporada regular, Barkley teve 345 tentativas de corridas, 2.005 jardas e 13 touchdowns terrestres, além de 278 jardas e três touchdowns aéreos. Em três jogos nos playoffs, são cinco touchdowns corridos.

Jalen Hurts

Apesar de ser um quarterback, que tem como principal função lançar para os recebedores, Jalen Hurts é uma arma terrestre do ataque dos Eagles. O camisa 1 teve 630 jardas e 14 touchdowns correndo com a bola na temporada regular, além de 18 touchdowns aéreos.

Nos playoffs, Hurts soma quatro touchdowns terrestres e três terrestres em três partidas disputadas.

Travis Kelce

Principal parceiro de Patrick Mahomes, com quem construiu uma verdadeira dinastia no Kansas City Chiefs, Travis Kelce segue sendo o principal alvo do quarterback. Mesmo que tenha tido números piores do que em anos anteriores, o tight end continua sendo uma arma confiável, e anotou três touchdowns na temporada regular.

Já na reta final da temporada, Kelce tem um touchdown em dois jogos.

Kareem Hunt

O running back Kareem Hunt voltou para Kansas City Chiefs para dividir as atenções do jogo terrestre com Isaiah Pacheco. E deu certo. O camisa 29 conseguiu sete touchdowns corridos na temporada regular.

Em duas partidas dos playoffs, Kareem Hunt anotou sete touchdowns terrestres.

Eagles querem revanche. Quem vai vencer o jogo?

Kansas City Chiefs: 1.83 odd* bet365

Philadelphia Eagles: 2.00 odd* bet365

O Super Bowl LIX é uma reedição do LVII, disputado no dia 12 de fevereiro de 2023. Naquela disputa, Kansas City e Philadelphia fizeram um dos jogos mais disputados na história das decisões da NFL.

No fim do terceiro quarto, os Chiefs estavam perdendo por 27 a 21. Foi então que Patrick Mahomes resolveu aparecer. Com dois passes para touchdown e dois extra points convertidos por Harrison Butler, a equipe virou para 35 a 27, faltando nove minutos para o fim da partida.

Mas os Eagles não desistiram e chegaram ao empate com um touchdown corrido de Jalen Hurts e uma conversão de dois pontos anotada também pelo quarterback. Com pouco mais de cinco minutos no relógio, os Chiefs conseguiram uma campanha de 66 jardas que terminou com field goal de Harrison Butker, vencendo o Super Bowl por 38 a 35.

Campeão do Super Bowl nos últimos dois anos, o Kansas City Chiefs tenta um feito inédito: ganhar três finais consecutivas. Com quatro troféus na história, a franquia pode se igualar ao Dallas Cowboys e ao San Francisco 49ers. Já Patrick Mahomes tenta o quarto título em oito anos de carreira, se igualando a Joe Montana e Terry Bradshaw, ficando atrás apenas de Tom Brady, que foi campeão sete vezes.

Já o Philadelphia Eagles tem apenas um título, conquistado em 2018. Em cinco anos de carreira, Jalen Hurts conduziu o time para quatro playoffs e está no segundo Super Bowl, tentando ser campeão pela primeira vez.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 07/02/2025, às 12h13