Super Carros Alphaville promove confraternização de luxo na chácara de Pablo Marçal!

No próximo dia 15 de dezembro, o Super Carros Alphaville (SCA) promoverá sua tão aguardada confraternização de fim de ano. O evento acontecerá na chácara do renomado empresário e membro do SCA, Pablo Marçal, e promete reunir grandes nomes do ecossistema de carros superesportivos e luxo, reforçando a posição do SCA como referência no segmento.

Criado pelo casal de empreendedores multimilionários José Silva (@dr.josesilvaoficial) e sua esposa, Ana Postal (@anapostal1), o SCA nasceu da paixão deles por Ferraris e outros supercarros. Hoje, o clube é um dos maiores networks do Brasil, conectando empresários de diferentes áreas por meio de experiências exclusivas, publicidade e parcerias estratégicas.

Com mais de 35 empresas parceiras confirmadas, o evento será uma celebração das conquistas de 2024 e oferecerá momentos únicos aos participantes e suas famílias. “Preparamos um encontro especial para encerrar o ano com chave de ouro. É sempre um privilégio reunir pessoas tão incríveis que compartilham a mesma paixão pelos supercarros e pelo luxo,” destaca José Silva, fundador do SCA, ao lado de sua esposa e parceira, Ana Postal.

A confraternização será palco para a troca de ideias, fortalecimento de laços e celebração de histórias inspiradoras, reafirmando o SCA como um hub essencial para empresários apaixonados por carros esportivos. Para fazer parte desse seleto grupo, é necessário ser indicado por um membro, possuir um superesportivo registrado em nome próprio e manter uma reputação impecável.

Além do networking, os convidados poderão desfrutar de serviços exclusivos e experiências memoráveis proporcionadas pelas empresas parceiras. “O evento será mais do que uma confraternização, será um marco na nossa história, consolidando ainda mais o SCA como referência em sofisticação e conexões no universo dos supercarros,” completa José Silva.

Sobre o Super Carros Alphaville (SCA):

O SCA (@supercarrosalphaville) é um ecossistema exclusivo que reúne proprietários de supercarros esportivos e grandes empresários, promovendo conexões, experiências e parcerias estratégicas que geram negócios milionários. Fundado por José Silva (@dr.josesilvaoficial) e sua esposa, Ana Postal (@anapostal1), o SCA é referência no segmento de carros de luxo e eventos de alto padrão no Brasil.

