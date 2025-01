Supercopa: ingressos com serviços de buffet e bebidas começam a ser vendidos nesta 3ª

A partir das 15h desta terça-feira (28/1), os ingressos com direito a serviço de buffet e bebidas nos lounges para a Supercopa Rei estarão à venda.

A partida entre Botafogo e Flamengo será disputada neste domingo (2/2), às 16h, no estádio estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

Torcedores de Botafogo e Flamengo poderão viver a experiência única de assistir à disputa em lugares privilegiados com o conforto de serviços de buffet de alimentos e bebidas disponíveis gratuitamente. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

Os ingressos, em número limitado, estarão disponíveis a partir das 15h desta terça no site da Bilheteria Digital.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: