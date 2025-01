Supercopa Rei: saiba o que pode e não pode levar para o jogo em Belém

Com expectativa pela disputa entre Botafogo e Flamengo lá em cima, a Supercopa Rei promete muita emoção. As duas equipes entram em campo no próximo domingo, 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida, que reúne os atuais vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, é apresentada pelo BRB e realizada pelo Metrópoles Sports.

E quem vai conferir o jogão ao vivo, precisa ficar ligado no que é permitido levar para a arena. Veja a lista completa:

O que não pode levar ou usar no dia do jogo:

Sinalizadores;

Artefatos explosivos;

Capacetes;

Copos e similares;

Garrafas de todos os tipos;

Bandeiras maiores que 2mx2m;

Materiais que caracterizem manifestação de caráter político e similares;

Mastros;

Cigarro eletrônico;

Objetos que possam causar riscos, danos ou importunação ao público (sujeito a critérios da produção, segurança e do policiamento do local);

Guarda-chuva;

Carrinho de bebê;

Frascos de perfume;

Objetos pontiagudos;

Camisas de futebol do time adversário ao time do setor.

Compre seu ingresso aqui

Como noticiado pelo Metrópoles, a partida contará com esquema de proteção com policiais militares e mil seguranças para garantir o conforto dos torcedores.

Pacote Metrópoles Sports

O Metrópoles levará torcedores das duas equipes para acompanharem o grande jogo. Será fretado um Airbus para quem quiser assistir ao jogo em Belém. O voo sairá de Brasília para a capital paraense.

Voo ida e volta no dia 2 de fevereiro.

Refeições a bordo, padrão classe executiva.

Traslado ida e volta de ônibus executivo em Belém.

Ingressos nos melhores lugares do estádio.

O voo sairá de Brasília às 9h e chegará a Belém às 12h. O retorno a Brasília será às 21h30.

Informações sobre valores pelo WhatsApp do Metrópoles Sports: (61) 99135-3210

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Compre seu ingresso aqui

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito x Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte

Vasco x Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo x Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo