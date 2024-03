Superliga Feminina de Vôlei tem jogos das quartas de final definidos

A Superliga Feminina de Vôlei já tem definidas as oito equipes qualificadas para as quartas de final e também os dois clubes que descem para a Superliga B. O Bluvôlei, de Blumenau, em Santa Catarina, acabou derrotado, em casa, por 3 a 0, pelo Osasco (25-21, 25-13, 25-23) e teve o rebaixamento confirmado, ao lado do São Caetano, que perdeu todos os 22 jogos disputados.

Os jogos da 22ª e última rodada da fase de classificação foram realizados na noite de sexta-feira (22).

O Pinheiros, adversário do São Caetano na rodada derradeira (vitória por 3 a 0, parciais de 25-19, 25-17 e 25-21), aproveitou-se do resultado para subir na tabela e garantir a sétima vaga nas quartas de final. A equipe ultrapassou o Barueri (derrotado por 3 a 0 pelo Sesi Bauru) e Unilife Maringá (também batido por 3 a 0 pelo Fluminense). O time do Paraná acabou em nono, de fora do mata-mata.

No clássico mineiro, o Minas aplicou 3 a 0 no Dentil/Praia Clube (25-23, 25-23 e 25-21) e também trocou de posição com o rival, pulando do quarto para o terceiro lugar. No outro duelo da rodada, o líder Sesc/Flamengo derrotou o Brasília por 3 sets a 1, fora de casa (25-12, 25-13, 21-25, 25-21). A equipe carioca sofreu apenas duas derrotas em 22 partidas.

Com os resultados, os duelos das quartas de final ficaram da seguinte forma: o Flamengo (1º) encara o Barueri (8º); o Osasco (2º) enfrenta o Pinheiros (7º); o Minas (3º) e o Fluminense (6º) medem forças, assim como o Dentil/Praia Clube (4º) e o Sesi Bauru (5º).

As quartas de final, assim como as semifinais, serão disputadas no sistema melhor de três jogos. O mata-mata deve começar na próxima semana, com datas ainda a serem definidas pela Confederação Brasileira de Vôlei.