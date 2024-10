Superlua acontecerá pela terceira vez no ano, nesta quinta-feira, e não será a última

A maior superlua do ano poderá ser observada a partir da noite desta quinta-feira (17), no Brasil. Conforme o Observatório Nacional, a lua cheia parecerá maior e mais brilhante, pois estará no perigeu, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita. Esta é a terceira vez que o fenômeno é registrado em 2024. O momento exato vai variar conforme o fuso horário de cada localidade. Em alguns países, já há registros da superlua. “Desta forma, os observadores poderão notar uma lua mais brilhante que o normal. O fenômeno será visível em todas as regiões do mundo, desde que o tempo esteja favorável”, acrescenta Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional.

Vale lembrar que a lua cheia acontece quando o Sol e a Lua estão alinhados em lados opostos da Terra, iluminando 100% da face visível do nosso satélite natural. Conhecida como Lua do Caçador, a lua cheia de outubro ficará visível por aproximadamente três dias. Segundo o site Earthsky, no Hemisfério Norte, e especialmente na América do Norte, frequentemente a população se refere às luas cheias por nomes especiais. No caso de outubro, o apelido ocorre em razão de ser uma época do ano em que antigamente os caçadores se preparavam para a temporada de inverno.

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, o termo superlua não tem base científica. Foi criado pelo astrólogo Richard Nolle, em 1979, na revista Dell Horoscope, que já não existe mais. “Nolle determinou que o termo “super” se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse quando a Lua estivesse no perigeu ou até 90% próxima dele, embora o motivo para essa escolha de 90% não seja claro”, afirma ela. Por ser um termo não científico, há divergências entre as instituições astronômicas quanto à distância da Lua em relação à Terra que define uma superlua.

Superluas de 2024

A primeira superlua deste ano ocorreu em 19 de agosto, quando a Lua estava a aproximadamente 361.900 quilômetros da Terra. Já a próxima e última superlua do ano será no dia 15 de novembro, quando a Lua ficará a 361.867 quilômetros da Terra. De acordo com o site Earthsky, a segunda superlua ocorreu em 18 de setembro, quando a Lua estava a aproximadamente 357.485 quilômetros da Terra. “Ou seja, a superlua desta quinta-feira (a cerca de 357.364 quilômetros de distância da Terra) será a mais próxima da Terra do ano”, reforça o Observatório Nacional.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes