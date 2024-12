Superman: tudo o que sabemos sobre o novo filme

O Superman está pronto para voltar às telonas em grande estilo! Com um novo universo cinematográfico da DC sendo iniciado, este filme promete ser um marco na história do herói mais icônico dos quadrinhos. Confira a seguir tudo o que já sabemos sobre essa aguardada produção de 2025!

Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

Confira tudo o que já sabemos sobre o novo filme do Superman para 2025

Antecedentes

Após a tentativa frustrada de criar um universo cinematográfico da DC Comics sob o comando de Zack Snyder, similar ao que a Marvel estabeleceu com os Vingadores, a Warner Bros. decidiu reiniciar sua estratégia para os super-heróis da DC.

James Gunn foi contratado como CEO criativo para liderar esta nova empreitada. Gunn é um diretor e roteirista renomado por seu trabalho em gêneros como aventura, ação e terror, sempre com um toque de comédia e referências pop.

James Gunn e equipe no primeiro dia de filmagem do filme “Superman: Legacy” (2025) / Crédito: Instagram de James Gunn (reprodução).

Ele ganhou destaque com a trilogia “Guardiões da Galáxia” na Marvel, caracterizada por uma equipe carismática, humor inteligente e cenas de ação impactantes.

Antes de assumir o universo DC, Gunn dirigiu “O Esquadrão Suicida” para a Warner Bros., utilizando uma abordagem similar à de seus filmes anteriores. Com o encerramento de seu contrato com a Marvel, ele recebeu a missão de reiniciar o universo DC nos cinemas. O ponto de partida para este novo universo será o maior super-herói de todos: o Superman.

Sinopse e produção

Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

A DC Studios divulgou a sinopse oficial do filme, que oferece um vislumbre do que podemos esperar:

“Superman, o primeiro longa-metragem da DC Studios para a telona, está pronto para decolar! Em seu estilo inconfundível, James Gunn assume o lendário super-herói no recém-concebido Universo DC e entrega uma mistura única de ação épica, humor e coração. Gunn apresenta um Superman cuja motivação é a compaixão e uma crença inabalável no bem das pessoas.”

Nicholas Hoult em Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

A direção é de James Gunn, que também assina o roteiro do filme. A fotografia fica por conta de Henry Braham, conhecido por seu trabalho com Gunn em “Guardiões da Galáxia Vol. 2 e 3” e no filme “The Flash” da DC Studios. Já a trilha sonora é composta por John Murphy, que também colaborou com Gunn em “Guardiões da Galáxia Vol. 3” e “O Esquadrão Suicida”.

Influências

O filme será inspirado por várias histórias clássicas dos quadrinhos:

Superman for All Seasons : um retrato mais emocional e introspectivo do herói.

: um retrato mais emocional e introspectivo do herói. Grandes Astros: Superman : esta série explora o legado e a humanidade do Superman em situações extremas. Adaptação em animação disponível no Max .

: esta série explora o legado e a humanidade do Superman em situações extremas. Adaptação em animação disponível no . Superman Contra a Elite: um confronto entre os ideais do Superman e os métodos violentos de uma equipe de anti-heróis. Adaptação em animação disponível no Max.

All-Star Superman (2011) / Crédito: Warner Bros. Animation (divulgação)

Elenco e Personagens

Rachel Brosnahan em Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

David Corenswet como Clark Kent / Superman: Clark estará em seus primeiros anos como Superman, por volta dos 25 anos.

como Clark Kent / Superman: Clark estará em seus primeiros anos como Superman, por volta dos 25 anos. Rachel Brosnahan como Lois Lane: Uma repórter corajosa e inteligente do Planeta Diário, além do interesse romântico de Clark.

como Lois Lane: Uma repórter corajosa e inteligente do Planeta Diário, além do interesse romântico de Clark. Nicholas Hoult como Lex Luthor: O CEO da LuthorCorp e principal inimigo de Superman. Muitos fãs notaram semelhanças entre o visual de Hoult e o de Michael Rosenbaum, que interpretou Lex na série “Smallville”.

como Lex Luthor: O CEO da LuthorCorp e principal inimigo de Superman. Muitos fãs notaram semelhanças entre o visual de Hoult e o de Michael Rosenbaum, que interpretou Lex na série “Smallville”. Edi Gathegi como Michael Holt / Sr. Incrível: Um gênio inventor de tecnologias de ponta.

Nathan Fillion em Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

Nathan Fillion como Guy Gardner / Lanterna Verde: Conhecido por seu humor e comportamento fanfarrão.

como Guy Gardner / Lanterna Verde: Conhecido por seu humor e comportamento fanfarrão. Anthony Carrigan como Rex Mason / Metamorfo: Um arqueólogo que pode transmutar elementos do seu corpo.

como Rex Mason / Metamorfo: Um arqueólogo que pode transmutar elementos do seu corpo. Isabela Merced como Kendra Saunders / Mulher-Gavião: Uma heroína com asas e armas corpo a corpo. A personagem não é a mesma da série em animação “Liga da Justiça – Sem Limites”

como Kendra Saunders / Mulher-Gavião: Uma heroína com asas e armas corpo a corpo. A personagem não é a mesma da série em animação “Liga da Justiça – Sem Limites” Skyler Gisondo como Jimmy Olsen: Um jovem e entusiasmado fotógrafo do Planeta Diário.

como Jimmy Olsen: Um jovem e entusiasmado fotógrafo do Planeta Diário. María Gabriela de Faría como Angela Spica / A engenheira: Membro da Authority, sugerindo que a equipe estará no filme.

Edi Gathegi em Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

Outros personagens incluem Rick Flag Sr. (da animação “Creature Commandos”). Krypto, o cachorro kryptoniano do Superman, também terá um papel de destaque. Há também um vilão que não se sabe ao certo quem é. Muitos fãs acreditam que seja o Ultraman.

Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

Trailer e Detalhes

O primeiro trailer está disponível no YouTube desde 19 de dezembro de 2024.

Estreia do Filme

O lançamento está marcado para 10 de julho de 2025.

Superman (2025) / Crédito: DC Studios (divulgação)

