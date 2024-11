Suplente de vereador é morto a tiros dentro de carro em Nova Itarana

O guarda municipal José Carlos Lima dos Santos da Silva, 41 anos, foi morto a tiros numa emboscada na madrugada deste domingo (17), no município de Nova Itarana. A vítima se candidatou a vereador nas eleições de 2024, mas não conseguiu se eleger pela Rede Sustentabilidade.

José Carlos era guarda do município de Brejões e foi chefe da Guarda Civil Municipal até o primeiro semestre deste ano, quando se afastou da função para disputar as eleições. Ele usou o nome Junior Guarda na urna.

Segundo informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu por volta das 04h, quando José Carlos teria recebido uma ligação para ir buscar uma encomenda e foi ao local com a sua companheira, tendo sido surpreendido com disparos de arma de fogo ao parar o carro.

Ainda de acordo com informações, a mulher, que estava no banco do passageiro também foi atingida, mas assumiu a direção do veículo e conseguiu sair do local com o rapaz, que não resistiu e evoluiu ao óbito.

A companheira foi socorrida ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, onde permanece internada.

Equipes da Guarda, PM, Polícia Civil e Polícia Técnica se movimentaram após o cometimento do crime, mas até o momento ninguém foi preso e o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brejões.

O corpo de José Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié.