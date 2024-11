Suplente de vereadora, cantora trans é decapitada e jogada no mato

A empresária, cantora e suplente de vereadora Santrosa (PSDB), de 27 anos, foi encontrada decapitada e com as mãos e pés amarrados, em uma região de mata, na zona rural de Sinop (a 480 km de Cuiabá), no início da tarde deste domingo (10/11). Familiares haviam registrado o desaparecimento da vítima, que não era vista desde sábado (9/11).

De acordo com a Polícia Civil, Santrosa, que era uma artista transexual, havia saído de sua residência por volta das 11h de sábado e não retornou. Familiares relataram que a vítima tinha um show marcado no período da noite, mas não compareceu.

Confira mais informações no RD News, parceiro do Metrópoles.