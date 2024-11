Suplicy diz que está curado de linfoma após quatro meses de tratamento

São Paulo — O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) anunciou neste sábado (16/11), em São Paulo, que está curado de um câncer linfático, depois de um tratamento que durou cerca de quatro meses. Suplicy passou por uma imunoquimioterapia. Em outubro, chegou a ficar internado por causa de um pneumonia.

“Depois de quatro meses de batalha, finalmente foi constatada a remissão do meu linfoma. Continuo o tratamento, ainda falta uma sessão de imunoterapia, e como minha imunidade está muito baixa, mantenho isolamento parcial”, afirmou Suplicy. “Mas, se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo!”, disse o deputado.

O câncer foi detectado em julho, quando Suplicy passou por uma consulta médica. Na ocasião, ele recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. “Agradeço a todas pessoas que têm torcido para que a minha saúde seja a melhor possível para eu voltar ao trabalho pleno lá na Assembleia Legislativa e onde for”, afirmou.

Em 2022, Suplicy foi diagnosticado com Parkinson e passou a fazer tratamento com canabidiol.

Ao longo de toda a vida, o deputado estadual de 83 anos desenvolveu hábitos saudáveis, sendo afeito à prática esportiva. Suplicy chegou a lutar boxe e foi pugilista dos 15 aos 21 anos.