Suposto nude de Juninho, do BBB24, causa alvoroço na web: “Decepção”

Um suposto nude de Juninho, do BBB24, está causando um alvoroço na web, nesta quarta-feira (14/8). O motoboy tem feito sucesso nas plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Pricvacy, onde cobra entre R$ 39,90 e R$ 299,40 pelo acesso a fotos e vídeos mostrando tudinho, de frente e de costas.

“É uma coisa que a galera pedia muito. Resolvi arriscar. Para mim é um processo novo, mas estou começando até a me divertir com essa coisa toda. Criamos um ensaio voltado para a nudez, mas queremos montar um conteúdo totalmente diferente do que as pessoas esperam”, comentou o rapaz.

Na imagem que viralizou, Juninho está segurando seu documento, se é que vocês me entendem. No entanto, o tamanho chamou atenção dos internautas, que dividiram opiniões, principalmente pela área da genitália não estar depilada. Esta modesta coluna não vai divulgar a imagem, claro, porque é a favor da moral e dos bons costumes.

“Finalmente um macho pauzudo e pentelhudo”, “Não é tudo isso. Parece um clitóris”, “Parece gostoso assim, até ver o nude, oh decepção”, “Podia ter depilado viu, moita grande não dá”, “Qual o problema desses homens em depilar a mata? [emoji de vômito]”, “Gente, é enorme! Que diabo de tamanho de rola que vocês querem? Mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobão”, foram algumas das reações.

O anúncio de que havia feito uma conta nos sites para maiores de 18 anos aconteceu no dia 5 de agosto. “Em breve conteúdos exclusivos nas plataformas mais famosas do Brasil”, escreveu na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram, onde aparece de sunga, sensualizando numa piscina.

Juninho

Alane e Juninho brigando no BBB 24

Alane e Juninho brigando no BBB 24

Alane e Juninho brigando no BBB 24

BBB24: Alane a Juninho batem boca após formação do Paredão

Alane e Juninho brigando no BBB 24

Nos comentários, o anúncio de Juninho virou piada entre os seguidores. “O mais engraçado é o povo nos comentários falando sobre volume. Agora, me falem qual?”, debochou uma pessoa. “Ifood não tá dando dinheiro. Tem muito motoboy na rua”, ironizou mais um. “Achou um jeito de ganhar dinheiro”, pontuou um terceiro.

Ao sair do BBB, Juninho foi um dos brothers que reclamou da falta de oportunidades com publicidade, depois do grupo Globo passar a gerenciar a parte comercial da carreira dele. O entregador chegou a fazer algumas propagandas pequenas, sendo a maior delas para o aplicativo de venda de comidas.

Veja o vídeo onde Juninho anuncia o perfil nas plataformas de conteúdo adulto: