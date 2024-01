Suprema Corte decidirá sobre inelegibilidade de Trump no Colorado

Caso será discutido em 8 de fevereiro; Justiça proibiu a participação do ex-presidente nas primárias republicanas no Estado

O ex-presidente dos EUA Donald Trump entrou com uma ação na Suprema Corte do país em 3 de janeiro para reverter decisão do Colorado Boghosian/Official White House Photo – 23.jan.2020

PODER360 5.jan.2024 (sexta-feira) – 20h24



A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou, nesta 6ª feira (5.jan.2023), em analisar a decisão que tornou o ex-presidente norte-americano, Donald Trump, inelegível nas primárias republicanas no Estado do Colorado. O caso será discutido em 8 de fevereiro. As informações são do New York Times.

Em 20 de dezembro, a Suprema Corte do Estado do Colorado proibiu a participação do republicano. Segundo o Tribunal, o republicano cometeu insurreição no caso da invasão do Capitólio –sede do Congresso norte-americano– em 6 de janeiro de 2021.

A sentença não impossibilita que Trump concorra na eleição presidencial, marcada para 5 de novembro. Por ter validade estadual, ela impede que o nome do ex-presidente apareça nas cédulas de votação para a primária do Partido Republicano no Estado.

Em 3 de janeiro, Trump entrou com uma ação na Suprema Corte do país para reverter decisão da Justiça do Colorado. O Supremo Tribunal dos EUA pode derrubar a inelegibilidade no Estado, confirmá-la ou estendê-la para todo o país.

O republicano também se tornou inelegível no Maine e tenta reverte a decisão no Tribunal Superior do Estado norte-americano.