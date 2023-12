Supremo rejeita ação do PSD para tentar recolocar Ednaldo na CBF

Pedido foi encabeçado pelo senador Otto Alencar (BA), amigo do presidente afastado da CBF; é a 2ª derrota do dirigente em 1 dia

Ednaldo assumiu o comando da entidade em 2022; está afastado desde 7 de dezembro por decisão do TJ-RJ que anulou a eleição que o alçou a presidência em 2022 Lucas Figueiredo/CBF

22.dez.2023 (sexta-feira)



O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou nesta 6ª feira (22.dez.2023) ação do PSD (Partido Social Democrático) que pedia a volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Leia a íntegra da decisão (PDF – 219 kB).

A ação movida pelo PSD afirmava que a liminar do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) violava a autonomia da entidade que controla o futebol nacional ao nomear um “interventor alheiro às atribuições da CBF”. A iniciativa foi encabeçada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é amigo do dirigente da confederação.

Essa foi a 2ª derrota de Ednaldo no dia. Ainda nesta 6ª feira (22.dez), o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou mais um pedido para reinstalar o presidente do CBF. A decisão foi assinada pela presidente do Tribunal, Maria Thereza de Assis Moura. Eis a íntegra (PDF – 174 kB).

Com isso, caíram por terra as duas tentativas de salvar o mandato de Ednaldo Rodrigues na confederação.

Ednaldo Rodrigues foi afastado do comando da CBF em 7 de dezembro por decisão do TJ-RJ que anulou a eleição que o alçou a presidência em 2022. O julgamento está ligado a uma ação movida pelo Ministério Público do Rio em 2018, que alegou que o estatuto da CBF tinha discordâncias com a Lei Pelé (9.615 de 1998), que regulamenta a condução do esporte no Brasil.

Com o afastamento do mandatário, o presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), José Perdiz de Jesus, assumiu como comandante interino da entidade. O interventor tem 30 dias para convocar novas eleições. Ele se licenciou da chefia da Corte esportiva.

ENTENDA O CASO Ednaldo sofria, havia meses, uma série de pressões internas na CBF que se intensificaram com o mau desempenho da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Acusações de mau uso dos recursos da confederação vieram a público, impulsionadas por opositores de Ednaldo e embasadas em documentos vazados aos quais o Poder360 teve acesso.

Enquanto o processo do MP do Rio tramitava, o então presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por acusações de assédio sexual e moral contra funcionárias –os casos foram arquivados posteriormente, em outubro de 2022.

Ednaldo Rodrigues, vice de Caboclo, assumiu interinamente e assinou, junto ao MP, um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). O TAC possibilitou sua eleição formal em março de 2022 para um mandato de 4 anos. Esse acordo foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça do Rio em decisão proferida em 7 de dezembro.