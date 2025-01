Surto de gripe aviária é identificado pela primeira vez nos EUA

Um surto da gripe aviária H5N9 foi detectado pela primeira vez nos Estados Unidos, especificamente em uma fazenda de patos localizada na Califórnia. Como medida de contenção, 119 mil aves foram sacrificadas. Este é o primeiro caso registrado da cepa H5N9 no território americano. Embora até o momento não tenha sido identificada transmissão do vírus entre humanos, a situação está sendo monitorada com atenção.

A gripe H5N9 é considerada menos comum do que a H5N1, que já gerou preocupações significativas devido à sua rápida disseminação. Em resposta ao surto, o governador da Califórnia declarou estado de emergência. Essa medida visa assegurar que os recursos necessários estejam disponíveis e que haja flexibilidade nas ações de resposta ao surto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos