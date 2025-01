Surto de virose no litoral paulista afeta mais de 2 mil pessoas no Guarujá

Moradores e visitantes do litoral de São Paulo estão enfrentando um surto de virose, apresentando sintomas como diarreia, vômitos e náuseas. Em Guarujá, o número de atendimentos relacionados a viroses ultrapassou 2 mil apenas no mês de dezembro. Até o momento, as prefeituras de Santos, Ubatuba e Praia Grande não se manifestaram sobre a situação. A demanda por medicamentos como probióticos, remédios para enjoo e soluções de reidratação oral aumentou consideravelmente nas farmácias da região.

Alguns desses produtos já estão em falta, o que é comum após o período natalino, quando o fluxo de turistas tende a ser maior. Segundo os farmacêuticos, o fenômeno não é novidade: a procura costuma se intensificar após o Natal, período em que o fluxo de turistas aumenta na região. Uma das farmácias, inclusive, se prepara anualmente para a busca por esse tipo de produto.

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá destacou que o crescimento de casos de virose é uma ocorrência frequente nesta época do ano, influenciado por fatores como o calor intenso e a aglomeração de pessoas. Para melhor atender a população, o horário de funcionamento de três Unidades de Saúde da Família foi estendido até o dia 5 de janeiro, além de manter plantões 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). As unidades em esquema de plantão incluem os postos Cidade Atlântica (Avenida Atlântica, 1.070 – Enseada); Jardim dos Pássaros (Rua Rouxinol, 25) e Vila Rã (Rua Maria Geralda Valadão, 1.114).

As viroses são infecções intestinais causadas por vírus, sendo os principais agentes o rotavírus e o adenovírus, que se espalham por meio da via fecal-oral. O tratamento é voltado para o alívio dos sintomas e a prevenção da desidratação, que pode ser uma complicação grave.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias