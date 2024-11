Surto gastrointestinal fecha restaurante da Federal de Sergipe

O Restaurante Universitário (Resun) do campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado em Nossa Senhora da Glória (SE), está temporariamente fechado após mais de 50 pessoas, entre estudantes, servidores e colaboradores, relatarem sintomas gastrointestinais como vômito, diarreia e febre. Os sintomas surgiram após o almoço no refeitório nesta última terça-feira (5/11).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, pode ser considerado surto de doença de transmissão alimentar (DTA) um incidente no qual duas ou mais pessoas apresentam doença similar resultante da ingestão de líquidos ou alimento comum contaminado ou de alimentos de mesma procedência ou preparação/fabricação e também devido a um aumento não explicável e não esperado de doença.

Em nota oficial, a UFS afirmou que o fechamento do Resun Sertão é uma medida preventiva. “Com o objetivo de garantir a saúde e segurança de todos os envolvidos, estamos tomando todas as medidas necessárias para apurar e controlar o ocorrido”, comunicou a instituição.

Leia a reportagem completa em F5 News, parceiro do Metrópoles.