Surto provocado por nova cepa da gripe aviária é registrado nos EUA

A identificação de uma nova cepa da gripe aviária nos Estados Unidos aumenta a preocupação em relação ao avanço da doença. Batizado de H5N9, ele foi detectado entre aves em uma fazenda da Califórnia.

O surto está sendo acompanhado de perto pelas autoridades norte-americanas. Lembrando que o vírus original, o H5N1, já foi responsável pela infecção de diversos animais, inclusive mamíferos, além de alguns humanos.

Nova cepa pode provocar casos graves da doença

O H5N9 é um vírus altamente patogênico, ou seja, que tem capacidade de provocar uma doença de forma grave. Ele apresenta algumas semelhanças estruturais com o H5N1. Pesquisadores afirmam que uma versão de “baixa patogenicidade” da cepa foi detectada em aves nos EUA e em outras partes do mundo, desde a década de 1960. No entanto, esta é a primeira vez que a configuração mais potente e mortal do vírus aparece no território norte-americano.

Novos subtipos e cepas podem surgir a partir de mutações genéticas aleatórias à medida que o vírus se multiplica. Outra possibilidade é conhecida como rearranjo genético e geralmente acontece quando um organismo é infectado com pelo menos dois vírus diferentes ao mesmo tempo. Alguns especialistas suspeitam que isso tenha acontecido com alguns patos da Califórnia.

Nova cepa pode ter surgido em patos (Imagem: Bokeh Blur Background/Shutterstock)

Esse rearranjo pode levar a “novos vírus imprevisíveis” e os patos podem ser ótimos animais hospedeiros para este processo. Ao contrário das galinhas, eles podem sobreviver mais tempo à infecção e continuar a espalhar a doença para novos hospedeiros. Para evitar a atual propagação do H5N9, todas as quase 119 mil aves da fazenda foram abatidas.

Até o momento, pouco se sabe sobre se a capacidade da nova cepa de se espalhar para humanos e potencialmente causar uma pandemia. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), este risco é baixo, mas merece ser monitorado com atenção. As informações são do Live Science.

Leia mais

Doença foi responsável pela morte de milhões de aves ao redor do mundo (Imagem: Pordee_Aomboon/Shutterstock)

Risco de infecção generalizada existe?

Um estudo apontou que o vírus responsável pela gripe aviária já pode ser transmitido entre mamíferos.

Isso significa que o patógeno está se adaptando e pode conseguir infectar humanos com maior facilidade.

Nos últimos meses, cientistas detectaram a gripe aviária em aves de Nova York, amostras de leite cru e em vacas leiteiras pela primeira vez na história.

A doença também já causou a morte de diversos animais que não costumavam ser infectados.

É o caso do urso polar, gatos e até pinguins da Antártica.

Recentemente, a gripe aviária também foi detectada em um porco pela primeira vez.

Segundo especialistas, isso comprova que o vírus está se espalhando até em áreas remotas do planeta e pode estar evoluindo a ponto de infectar os humanos com facilidade.

