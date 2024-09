SUS bate recorde de transplantes; saiba quais órgãos são mais doados

O Sistema Único de Saúde (SUS) bateu, no primeiro semestre deste ano, o recorde de transplante de órgãos. Foram realizados, de janeiro a junho de 2024, 14 mil transplantes no sistema público de saúde.

Os órgãos mais doados foram rins, fígado, coração, pâncreas e pulmão. Entre os tecidos, os mais dados foram córnea e medula óssea. No mesmo período do ano passado, o SUS transplantou 13 mil órgãos.

O aumento em relação a 2023 foi de 3,2%. Se considerarmos apenas os transplantes de órgãos sólidos, o crescimento foi de 4,2% neste primeiro semestre do ano.

Cerca de 88% do financiamento do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é custeado pelo SUS, que atualmente conta com 728 estabelecimentos habilitados para a realização de transplantes em todos os estados.

