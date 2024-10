Susana Vieira e Joana Foom dizem não querer ser substituídas em remakes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Não é novidade que uma onda de remakes tem tomado conta da TV Globo. Trazendo de volta novelas clássicas como “Pantanal” e “Renascer”, e com a iminência de uma releitura de “Vale Tudo”, essa moda ancorada pelo retorno de antigos projetos tem gerado muitas discussões. Em uma entrevista à coluna Gente, da revista Veja, a atriz Susana Vieira, que interpretou Maria do Carmo em “Senhora do Destino”, afirmou que rejeitaria a escalação de outra artista em seu lugar.

“Não gostaria que alguém fizesse o meu papel. Estou tão nova que poderia fazer novamente. Poderia fazer a mãe do Du Moscovis, do Marcelo Anthony. Posso fazer a mãe de quatro filhos. Tenho uma cara suficiente boa, não estou acabada. Tenho um corpinho bonitinho. Por isso não gostaria que ninguém fizesse”, disse Vieira.

Quem compartilha de uma opinião parecida é a atriz Joana Fomm, que viveu a vilã Perpetua em “Tieta”, novela lançada em 1989 e voltou a se posicionar contra os remakes. ” [Perpetua foi um] Papel que fiz e amei, não quero que ninguém se meta. Não acho bom. Se a novela foi tão marcante assim, vai ser difícil fazer coisa melhor”, falou a artista à coluna Gente.

Trazendo outra perspectiva, o ex-executivo da Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, trouxe sua opinião durante o programa semanal da coluna.

“O remake não é uma coisa nova. Mas tem algumas coisas que não dá para fazer. Nós fizemos um remake de ‘Irmão Coragem’ e foi um fracasso total, porque era muito ligado àquela época. Quando tem coisas específicas, ou uma grande atuação, não dá para fazer. O remake tem que ter um texto melhor que o original, um elenco superior que o primeiro e, acima de tudo, uma adaptação para a época que vai ser exibido. Vale a pena fazer, vários remakes dão certo, só tem que saber quando, onde e como”, disse ele.

