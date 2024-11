Sushiman morre esfaqueado minutos depois de se despedir dos pais

Um sushiman identificado como Michel Jung Loureiro Júnior, de 26 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) na noite desta quarta-feira (14/11), no bairro de Santo Antônio, no Recife (PE). O jovem foi assassinado quando estava indo para o terminal do Cais de Santa Rita, por volta das 22h30.

De acordo com relatos à Polícia Civil, Michel estava passando pela calçada do Fórum Thomaz de Aquino quando foi abordado por dois homens que roubaram o celular e a bolsa dele e, na sequência, o esfaquearam.

