Suspeita de jogar ácido em mulher em saída de academia é presa no PR

Foi presa na manhã desta sexta-feira (24/5) uma mulher suspeita de jogar ácido em Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23 anos, em uma rua de Jacarezinho (PR). A vítima saía da academia.

A jovem segue internada em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi localizada após ela mesma acionar a polícia afirmando que estava sendo perseguida por quatro homens. Quando questionada sobre o motivo para a perseguição, ela não soube explicar.

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23 anos, foi atacada com ácido Reprodução/ Arquivo pessoal

Jovem é atacada com ácido e fica em estado grave Reprodução

A abordagem ocorreu por volta das 5h no pátio de um hotel. Os policiais acharam a situação suspeita e perguntaram à mulher se ela estaria envolvida no caso de Isabelly. Ela admitiu ter jogado o produto químico por ciúmes do ex-marido.

A mulher teria relatado aos PMs que, supostamente, Isabelly teria um relacionamento com o ex-companheiro da suspeita, que está preso.

Ataque filmado De acordo com a Polícia Militar, a jovem teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. No momento do ataque, ela ainda ingeriu parte do líquido, o que agravou o quadro de saúde. A jovem está internada no Hospital Universitário de Londrina (HU).

Câmeras de segurança registraram Isabelly momentos antes de ser atacada. Na cena seguinte, ela aparece pedindo ajuda. Veja: