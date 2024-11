Suspeito da morte de estudante é preso junto com a namorada no bairro da Liberdade

O principal suspeito da morte do estudante do Colégio da Polícia Militar, João Vítor Santos da Silva, foi preso na manhã desta quarta-feira (13) na Ladeira São Cristóvão, bairro Liberdade, em Salvador, durante operação feita pelas equipes de inteligência da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

No momento da prisão, o suspeito do crime, Roger Oliveira Costa, de 20 anos, estava em uma residência com a namorada. Com eles foram apreendidos uma arma de fogo, duas motos e dois aparelhos celulares, segundo informações do site Alô Juca.