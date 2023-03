Suspeito de aplicar golpes em mulheres por aplicativo de relacionamento é preso no interior de SP

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de aplicar golpes em mulheres por meio de um aplicativo de relacionamento no último sábado, 4, em Avaré, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o homem era procurado pela Justiça de São Paulo por crimes de estelionato, falsificação de documento público e ameaça. O golpista ficou conhecido como “psicopata do Tinder”. Segundo a polícia, ele foi localizado em uma casa de veraneio alugada, na Avenida do Progresso, no bairro Costa Azul. Ainda de acordo com a polícia, a prisão é de natureza preventiva e foi decretada no dia 10 de fevereiro. O investigado passou por audiência de custódia na manhã de domingo, 5, e teve prisão preventiva mantida. Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí monitorava o homem e chegou a estar no município para efetuar a prisão. A polícia apreendeu aparelhos celulares e um notebooks. Os equipamentos foram encaminhados para a delegacia responsável pela apuração.

