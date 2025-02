Suspeito de assalto se joga em córrego para fugir de linchamento em AL

Um homem de 28 anos se jogou em um córrego para fugir de agressões físicas, próximo a um shopping no bairro da Mangabeiras, na tarde desse domingo (9/2). Ele precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros de Alagoas para ser resgatado. As informações indicam que ele cometeu um assalto na região, antes de ser capturado por populares.

Segundo a corporação, a vítima foi encontrada “bastante machucada” e foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Para realizar o resgate, foi necessário o apoio de uma viatura equipada com escada para acessar o homem dentro do córrego.

