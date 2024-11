Suspeito de assassinar MC a tiros por causa de ciúmes é preso em SP

São Paulo — O suspeito de assassinar a tiros o funkeiro MC Vini VL, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, foi preso nesta sexta-feira (1°/11). Ele estava foragido havia mais de um mês, quando foi expedido um mandado de prisão temporária.

“Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde as investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

MC Vini VL foi morto com dez tiros após uma discussão na madrugada do dia 30 de setembro, na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. A briga teria começado por conta de um beijo no rosto que gerou ciúmes no atirador.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador anda na rua, aponta a arma para uma testemunha e depois dispara contra o cantor (assista acima).

Segundo o delegado Marcelo Prado, responsável pelo caso, os conflitos começaram quando Vini, conhecido na região pelo seu trabalho como cantor de funk, chegou em uma balada. No local, uma mulher, que acompanhava o atirador, o beijou no rosto.

Esse beijo teria gerado ciúmes no suspeito, que brigou com a vítima. Os dois saíram dessa balada e continuaram a discussão em um bar próximo, chamado “Bora Bora”. Ainda de acordo com o investigador, após os dois bate-bocas, o atirador voltou para casa, pegou a arma e voltou ao local. Ele disparou contra Vini pelas costas, enquanto o jovem estava indo embora.

O suspeito trabalha como motorista e não tinha passagens criminais.