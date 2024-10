Suspeito de assassinato é preso durante jogo da Série B em Alagoas

Um homem suspeito de assassinar um torcedor do CRB de 19 anos foi preso no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, através do sistema de reconhecimento facial da praça esportiva. O acusado foi reconhecido em partida entre CRB e Paysandu, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira (4/10).

Erick dos Santos foi assassinado no último dia 12, no bairro de Clima Bom, em Maceió. Segundo o delegado Sidney Tenório, imagens do momento do homicídio levaram à identificação do suposto autor do crime.

“Então foi feito um inquérito na época, a delegacia conseguiu identificar o autor, incialmente, se pensou que pudesse ser uma questão de briga de torcidas, o que foi descartado durante a investigação justamente porque o autor, o suspeito, também é torcedor do Clube de Regatas Brasil, e haveria a informação de que ele poderia ir ao estádio já que ele era frequentador assíduo dos jogos do CRB”, afirmou o delegado responsável.

O sistema de reconhecimento facial do Estádio Rei Pelé funciona desde 2023 e foi instalado em todos os acessos da arena. Todos os torcedores que acessam a praça tem sua face capturada por uma câmera de alta capacidade de detecção, que possibilitou o reconhecimento do suspeito.

“Enviamos fotos dele e cópia do mandado de prisão para os policiais civis e militares que estavam no estádio. Foi feito o rastreamento da torcida organizada do CRB. Feito o reconhecimento dele, não tivemos dúvidas que era ele, os policiais foram até ele, fizeram a abordagem, claro, com a cautela de poder não ser ele, e foi conduzido à DHPP, onde foi feito o cumprimento do mandado de prisão”, completou Tenório.