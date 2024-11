Suspeito de atropelar e matar empresário no Sul da Bahia é preso no Pará; caso ocorreu em janeiro deste ano

O motorista acusado de atropelar e causar a morte de um empresário em Buerarema, no Sul baiano, foi preso nesta sexta-feira (8) no estado do Pará. O acusado, identificado como Arthur da Silveira Viana, dirigia um veículo quando atingiu Éder Martins, que praticava corrida e vinha em sentido contrário ao motorista.

O fato ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano. Após o atropelamento, o condutor abandonou o veículo e evadiu do local. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo o G1, Arthur da Silveira teve o mandado de prisão preventiva cumpridos por suspeita de homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar.

Éder Martins praticava corrida quando foi atingido / Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

O suspeito foi preso na cidade de Ourém, no Pará, após uma denúncia anônima recebida pela Polícia Civil da Bahia. No depoimento, ele disse que colidiu em uma carreta quando tentava uma ultrapassagem. Por isso, perdeu o controle da direção e acabou atropelando o empresário.

Éder Martins era dono de um armazém de compra e venda de cacau.