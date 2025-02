Suspeito de atropelar e matar menino em Caetité será transferido para presídio de Brumado

O homem preso por atropelar um menino e fugir do local no último domingo (02) enfrentou a audiência de custódia nesta quinta-feira (06) em Caetité, acusado morte de Arthur de Souza Rocha. Após ser preso, a decisão mais recente do processo judicial determinou que Bruno Carvalho Santana seja encaminhado para o conjunto penal de Brumado.

Segundo o parceiro do Bahia Notícias, o portal Achei Sudoeste, o pai do jovem ainda segue internado no hospital, com lesões pelo corpo. Agentes da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) confirmam a transferência e o homem deve aguardar a disposição da justiça.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário à investigação. A delegada Adriana Santos reforçou a necessidade de coibir práticas ilegais no trânsito, como rachas e manobras perigosas realizadas por motociclistas, que colocam em risco a segurança da população.