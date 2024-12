Suspeito de envolvimento com o tráfico, vigilante morre em confronto com a polícia em Carinhanha

Um confronto entre policiais da Rondesp Meio Oeste e um vigilante de plantação de maconha terminou em morte na zona rural de Carinhanha, no Vale do Rio São Francisco. O caso aconteceu na última sexta-feira (13), Alessandro Lelis Muniz, de 53 anos, natural de Guanambi, foi atingido por disparos após trocar tiros com a polícia.

A ação policial ocorreu em uma propriedade nas proximidades das comunidades de Cabacinhas e Moreira, onde foi encontrada uma extensa plantação de maconha com cerca de 3 mil pés. No local, havia um alojamento improvisado, indicando que alguém vigiava o cultivo.

Segundo a polícia, para o portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o Alessandro Muniz já possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas, em 2019. Além disso, ele era suspeito de estar envolvido com outra plantação de maconha, com cerca de 500 pés localizada em Feira da Mata em 2020.

O vigilante chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Carinhanha, mas não resistiu aos ferimentos.