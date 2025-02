Suspeito de feminicídio no extremo sul da Bahia é preso; corpo da vítima foi encontrado no Rio Jucuruçu

O suspeito de matar Adriana Cunha da Silva, de 34 anos, encontrada no início da semana no Rio Jucuruçu, na cidade de Itamaraju, foi preso na sexta-feira (7).

Nilson de Jesus Rocha, de 35 anos, era o companheiro da vítima e foi localizado em uma fazenda, na comunidade São Domingos, 20 km depois do Povoado de Nova Alegria, no mesmo município em que Adriana foi morta. De acordo com a polícia, o local onde Nilson estava era de difícil acesso.

Ao g1, testemunhas contaram que viram Adriana e Nilson juntos, no rio, no domingo (2), e ali, eles acreditaram que o casal estava em um momento íntimo, por isso, decidiram esperar a mulher em um lugar mais afastado.

Após alguns minutos, Nilson voltou sozinho e ao ser confrontado sobre onde estava Adriana, ele confessou ter matado Adriana e afirmou que o corpo dela apareceria boiando no rio.

Segundo a publicação, as testemunhas correram para procurar Adriana, mas encontraram apenas parte das roupas que ela usava.

Horas depois, Nilson foi visto em um bar, e ao ser questionado novamente sobre Adriana, o suspeito então fugiu. O corpo da vítima foi encontrado por moradores e policiais por volta das 5h de segunda.

Em depoimento para a polícia, as testemunhas contaram que Adriana já tinha sido agredida por Nilson e pretendia terminar o relacionamento. O crime está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Itamaraju.