Suspeito de furtar bicicleta é preso em Vitória da Conquista

Um homem foi capturado na tarde deste sábado (16) após furtar uma bicicleta de um bicicletário de um Atacarejo localizado na Avenida Juracy Magalhães, em Vitória da Conquista.

Segundo informações obtidas pelo Blog do Anderson parceiro do Bahia Notícias, a vítima deixou sua bicicleta no local enquanto realizava compras na loja, e ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado.