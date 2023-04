Suspeito de homicídio é flagrado por câmeras na Micareta de Feira

Um suspeito com mandado de prisão preventiva por um homicídio foi capturado por patrulhas da Polícia Militar no Circuito Maneca Ferreira, na noite desta sexta-feira (21), segundo dia da Micareta de Feira.

O homem foi flagrado após passar por uma das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial, posicionadas nos Portais de Abordagem.

Por volta das 19h24, um alerta de 94% de similaridade, com as imagens disponibilizadas pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apareceu em uma das telas de uma Plataforma Elevada de Observação (POE), estacionada em um ponto estratégico.

As equipes em campo foram acionadas através dos novos rádios comunicadores, o que facilitou a localização do criminoso.

Após a confirmação dos documentos, o homem foi levado para uma das Delegacias espalhadas no circuito, onde teve o mandado de prisão, expedido pela Vara do Júri de Feira de Santana, cumprido.

Com essa prisão, sobe para três o número de capturados na cidade de Feira de Santana durante a Micareta 2023, com auxílio do Reconhecimento Facial.

Primeiro dia

As câmeras inteligentes também ajudaram as equipes a impedir que um homicida e um agressor de mulheres ingressassem no evento. Eles foram capturados nas duas primeiras horas de festejo, após alertas de 95% de concordância.

Os mandados de prisão expedidos pela Vara do Júri de Feira de Santana e 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da cidade, respectivamente, também foram cumpridos em uma Delegacia montada no circuito.