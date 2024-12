Suspeito de homicídio em Ibotirama é preso na BA-156

Um suspeito de homicídio em Ibotirama, na região oeste da Bahia, foi preso neste sábado (7) na BA-156, no trevo entre os municípios de Caturama e Botuporã. A prisão foi confirmada pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

A guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) recebeu informações sobre o crime e a possibilidade de o suspeito passar pela área sob responsabilidade da 4ª CIPM. Foi montado um bloqueio estratégico na BA-156, onde foi identificado um veículo com as características informadas.

Após acompanhamento e abordagem, o condutor foi reconhecido como o suspeito, e, durante a busca no veículo, foi encontrado um revólver. Questionado sobre o homicídio, o homem confessou o crime. A PM apreendeu um veículo Cruze, um revólver calibre .38 e um celular Iphone 15. O suspeito foi apresentado na Delegacia Territorial de Ibotirama.