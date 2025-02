Suspeito de homicídio no Jardim Cruzeiro é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana

A Polícia Civil de Feira de Santana prendeu em flagrante, na sexta-feira (31), um homem suspeito de assassinar Micael Goncalves Felix, de 19 anos, no bairro Jardim Cruzeiro. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (30) e foi registrado por câmeras de segurança.

As investigações da Delegacia de Homicídios (DHPP) levaram à prisão de um homem que estava em posse das armas utilizadas no crime. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de drogas.

Com base nas informações obtidas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, os investigadores localizaram o autor do homicídio, identificado como Lucas, que estava escondido em uma barbearia na Rua Nova. Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio qualificado.

As investigações apontam que uma terceira pessoa teria atraído a vítima para o local do crime que um mandante teria recebido as imagens do homicídio, filmadas pelo próprio autor dos disparos.

O suspeito foi conduzido ao Complexo Policial do Sobradinho e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender os demais envolvidos no crime.