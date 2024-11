Suspeito de matar mulher a facadas está foragido: “Muito perigoso”

O homem suspeito de matar Maria Mayanara Lopes Ribeiro, 21 anos, segue foragido e, segundo a família da vítima, tem um perfil violento. Daniel Silva Vitor, 43, fugiu após esfaquear a companheira em um assentamento de Samambaia Norte, na noite de quinta-feira (14/11). A mulher foi morta em frente aos filhos e ao irmão.

Os dois estavam juntos há 6 meses e, segundo familiares de Maria, Daniel dizia que iria matá-la caso ela terminasse o relacionamento.

Uma cunhada de Maria, que prefere não se identificar, disse ao Metrópoles que Daniel tem histórico violento. “Muito violento. Ela tinha medo de terminar porque ele ameaçava matar ela e a família”, disse.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Segundo investigação da PCDF, Maria foi morta por Daniel em frente aos filhos Material cedido ao Metrópoles 2 de 3 Daniel fugiu logo após o crime Material cedido ao Metrópoles 3 de 3 Daniel teria usado uma faca para matar a companheira Material cedido ao Metrópoles

Há relatos, também, de que Daniel havia quebrado o celular de Maria. Por isso, ela estaria sem acesso às redes sociais.

No momento do crime, Maria estava no telefone com a mãe — que ouviu todo o ataque à filha. “Na hora que ele chegou em casa, ela ouviu ele falando ‘Você está conversando com quem?’. Ela respondeu, ‘Com a mãe’.” “Foi na hora que ele começou agredir ela. A mãe disse que só ouviu os gritos de socorro”, acrescentou.

O crime

Testemunhas tentaram socorrer Maria, mas a vítima morreu no carro no trajeto para o hospital. A Polícia Militar (PMDF) foi chamada para o local do crime. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e equipes de policiais estão nas ruas à procura do suspeito.

Quem tiver informações que possam ajudar o trabalho policial pode entrar em contato com a Polícia Civil (PCDF) pelo 197, seja por ligação ou mensagem de WhatsApp. O sigilo é garantido.