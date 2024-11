Suspeito de morte de ex-ator mirim da TV Globo é preso na Bahia

A Polícia Civil da Bahia anunciou a prisão de Wallace Santos Oliveira, conhecido como “WL”, um dos suspeitos envolvidos na morte do ex-ator mirim da TV Globo, João Rebello, de 45 anos. As investigações apontam que Rebello foi vítima de um erro, sendo assassinado por engano. A defesa de Wallace facilitou sua entrega às autoridades, e ele já se encontra sob custódia judicial. O corpo de João Rebello foi encontrado em um veículo em Trancoso, um famoso destino turístico em Porto Seguro. A polícia já descartou a possibilidade de que a vítima estivesse envolvida em atividades ilícitas. O crime ocorreu na noite de 24 de outubro, quando dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam contra ele à queima-roupa.

Rebello, que ficou conhecido por seu trabalho em novelas da TV Globo nas décadas de 1980 e 1990, havia se reinventado como DJ, adotando o nome artístico de “Vunje”. A família do ex-ator afirmou que ele foi “morto por engano”, após os criminosos confundirem seu carro com o de outra pessoa. As investigações estão sendo conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, que busca esclarecer todos os detalhes do caso e identificar outros possíveis envolvidos no crime.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

