Suspeito de participar de queima de ônibus no IAPI morre em confronto com a Polícia

Em uma ação conjunta dos Batalhões Gêmeos e Apolo, a Polícia Militar localizou um suspeito de ter participado da queima de um ônibus no bairro do IAPI, na manhã desta sexta-feira (25).

Os oficiais reforçavam as ações de combate ao crime organizado no local conhecido como Nó de Pau, no IAPI, quando encontraram o suspeito e comparsas. Quando tentaram efetuar a prisão, os policiais entraram em confronto com o suspeito, que acabou ferido.