Suspeito de participar do atentado contra prefeito de Taboão é preso

São Paulo — A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (21/10), um homem suspeito de participar do atentado contra José Aprígio da Silva, de 72 anos, o atual prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem foi conduzido à delegacia e nesse momento segue prestando depoimentos às autoridades.

Ele é o primeiro preso do caso. Na manhã desta segunda o delegado responsável pelo caso, Hélio Bressan da Seccional de Taboão, confirmou que a Justiça decretou a prisão preventiva de um dos envolvidos que seria proprietário do carro em que os suspeitos fugiram.

De acordo com a SSP, a mulher que estava no local relatou que o carro pertence ao seu falecido marido e costuma ser utilizado seu filho, de 33 anos. Assim, o automóvel foi apreendido e o homem passou a ser procurado pela polícia.

Outro automóvel já havia sido encontrado incendiado em um trecho da Rodoanel Governador Mário Covas, também em Osasco. O Nissan March vermelho teria sido o carro de onde os tiros foram disparados contra o prefeito.

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o atentado. Agentes da corporação foram às ruas, ainda na última sexta, para captar informações sobre o crime.

O atentado

José Aprígio da Silva foi alvo de tiros do que a polícia acredita ser um fuzil, enquanto realizava, nessa sexta-feira (18/10), visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada.

Em nota, a Prefeitura de Taboão da Serra informou que no caminho para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura, o veículo oficial onde estava Aprígio foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito no ombro.

Um vídeo (veja abaixo) mostra o político baleado em um veículo e, depois, sendo socorrido em uma cadeira de rodas. Aprígio tenta a reeleição e disputará o segundo turno com Engenheiro Daniel (União).

Segundo a SSP, um veículo passou na Rodovia Régis Bittencourt e disparou contra o carro oficial da prefeitura. O político está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Conforme a nota, o estado de saúde do político ainda inspira cuidados, mas ele se encontra estabilizado na UTI, sob acompanhamento intensivo da equipe médica.

Em nota, a pasta de segurança informou que exames periciais foram solicitados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, bem como localização/apreensão de veículo e objeto, no 1° Distrito Policial de Taboão da Serra.

“As investigações estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos e prisão dos envolvidos”, conclui a SSP.

Podemos se manifesta

Em nota, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, manifestou profunda preocupação com o atentado sofrido por Aprígio e ressaltou que, neste momento, a prioridade é a recuperação do prefeito.

“Este é um momento de cautela, e aguardamos com serenidade mais detalhes sobre o ocorrido, confiando que as autoridades competentes realizarão investigação minuciosa para esclarecer os fatos”, disse.

“O Podemos reitera o repúdio a qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com o respeito, a democracia e o diálogo. Esperamos que o prefeito Aprígio se restabeleça rapidamente e que todas as circunstâncias deste triste episódio.