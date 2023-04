Suspeito de roubar três homens na Avenida Sete é preso

Policiais do Setor de Investigação da 1ª Delegacia Territorial (DT), dos Barris, prenderam um envolvido no assalto a três homens, ocorrido no corredor que liga a Av. Sete de Setembro à Av. Carlos Gomes, no Centro de Salvador, na manhã desta terça-feira (11). O crime foi registrado por uma câmera de vigilância e mais três envolvidos já foram identificados pela equipe da unidade.

Além do assaltante, outro homem foi preso por receptação de um celular roubado de uma das vítimas. Conforme os investigadores, o suspeito já havia vendido para uma terceira pessoa o aparelho, que já foi recuperado. Além de ser reconhecido pelas imagens obtidas pelos policiais, o assaltante estava com a mesma roupa que usava no momento do crime.

O titular da 1ª DT/Barris, delegado Willian Achan, destacou a importância de as vítimas comparecerem na unidade. “Além de retirar os pertences roubados, elas poderão fornecer mais elementos para complementar o inquérito policial”, informou.

Os demais envolvidos já foram identificados e estão sendo procurados. O delegado complementou, sobre a importância da participação da população. “Quem tiver informações a respeito de criminosos, pode ligar para o Disque Denúncia da SSP, no 181. Não precisa se identificar”, afirmou.

As equipes da 1ª DT/Barris realizam investigações em campo para identificar e prender outros envolvidos com furtos e roubos no centro da cidade. Os presos poderão ser indiciados, um pelo crime de roubo e outro por receptação.