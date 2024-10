Suspeito de tráfico de drogas é preso em Poções

Na madrugada de sexta-feira (18), a Polícia Militar (CIPM) foi acionada por moradores que relataram a presença de um homem supostamente vendendo drogas na rua Josina da Silva Fagundes, no bairro Alto do Paraíso, em Poções.

A guarnição se dirigiu imediatamente ao local e avistou o suspeito em frente à sua residência, demonstrando uma movimentação intensa. Os policiais se aproximaram e realizaram a abordagem, encontrando com o acusado uma porção de substância semelhante à cocaína.

Ao ser questionado, ele admitiu que havia mais dessa substância em sua casa. Ao entrarem no imóvel, os policiais descobriram em um dos cômodos uma bolsa contendo mais seis porções de substância similar à cocaína, totalizando 350g, além de uma balança de precisão, embalagens para entorpecentes e sete celulares.

O suspeito foi então conduzido e apresentado, junto com todo o material apreendido, ao Distrito de Segurança Pública (Disep) em Vitória da Conquista, onde as medidas cabíveis foram tomadas. As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.