Suspeito de tráfico de drogas morre baleado no Subúrbio de Salvador

Em confronto com policiais militares no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde do último domingo (20), um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após ser atingido por tiros.

O suspeito, identificado como Sidney Rocha dos Santos Júnior, foi levado para o Hospital do Subúrbio, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade, de acordo com informações do site Aratu On.