Suspeito de tráfico tenta tomar arma de soldado e leva tiro na perna em Itapuã

Um criminoso tentou tomar a arma de um soldado da Polícia Militar, na noite deste domingo (20), durante abordagem no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo as informações, o caso foi registrado próximo à 12ª Delegacia Territorial (DT).

Ainda conforme divulgado, o criminoso tentou tomar a arma do soldado, lotado na 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), e chegou a fazer um disparo.

Na sequência, o PM efetuou um disparo na perna do homem para neutralizar a ameaça. “Arraia” foi levado para um hospital em Lauro de Freitas e apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil. As informações são do site Alô Juca.