Suspeito é morto após tiros perto da embaixada de Israel na Jordânia

Um atirador morreu e três policiais ficaram feridos após um tiroteio perto da embaixada israelense na Jordânia, segundo informaram uma fonte de segurança e a mídia de Israel neste domingo (24/11).

A polícia matou o atirador que havia disparado contra uma patrulha policial no bairro de Rabiah, em Amã, informou a agência de notícias estatal Petra, citando a segurança pública, acrescentando que as investigações estavam em andamento. As informações são do jornal britânico The Guardian.

O ministro das comunicações da Jordânia, Mohamed Momani, descreveu o tiroteio como um ataque terrorista que teve como alvo as forças de segurança pública do país. Ele disse em um comunicado que as investigações sobre o ataque estão em andamento.

A polícia jordaniana havia isolado anteriormente uma área perto da embaixada fortemente policiada após tiros serem ouvidos. Duas testemunhas disseram que a polícia e ambulâncias correram para o bairro de Rabiah, onde a embaixada está localizada.

A área é um ponto crítico para manifestações frequentes contra Israel. O reino testemunhou alguns dos maiores comícios pacíficos da região, enquanto o sentimento anti-Israel aumenta devido à guerra em Gaza.

A polícia pediu aos moradores que ficassem em suas casas enquanto o pessoal de segurança procurava os culpados.

Laços familiares

Muitos dos 12 milhões de cidadãos da Jordânia são de origem palestina, eles ou seus pais foram expulsos ou fugiram para a Jordânia na luta que acompanhou a criação de Israel em 1948. Muitos têm laços familiares no lado israelense do Rio Jordão.

O tratado de paz da Jordânia com Israel é impopular entre muitos cidadãos que veem a normalização das relações como uma traição aos direitos de seus compatriotas palestinos.