Suspeito é preso após agredir companheira com prato de micro-ondas

São Paulo — Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite da última quarta-feira (5/2), suspeito de agredir a companheira, de 25 anos, com um prato de micro-ondas, no bairro Parque Residencial Eldorado, em Caçapava, no interior de São Paulo.

Ferimentos na cabeça

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao local e encontraram a vítima com ferimentos na cabeça.

Ela foi encaminhada ao Pronto de Socorro onde ficou internada.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima

Ainda de acordo com a pasta, o autor confessou ter agredido a companheira.

Ele foi encaminhado à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio.