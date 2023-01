Suspeito é preso após esfaquear namorada na frente do filho de 7 anos no Rio de Janeiro

Um homem foi preso nesta terça-feira, 3, por suspeita de esfaquear a namorada na frente do filho, de 7 anos, no bairro Cordovil, localizado no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na madruga do último domingo, 1º, no apartamento onde o casal morava. A vítima Stephany Ferreira do Carmo, de 25 anos, foi socorrida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo a Polícia Civil, ela segue internada em estado grave. Nesta terça, Adriano Quirino da Silva, de 31 anos, confessou o crime. Outro detalhe do caso é que familiares da vítima disseram que o homem fugiu do local dos fatos com o celular da namorada. Inclusive, ele teria mudado a foto do perfil nas redes sociais e até mesmo usado a conta do Instagram de Stephany. A polícia segue com as investigações.

