Suspeito é preso em flagrante por tráfico de drogas e violência doméstica em Maracás

Nesta quinta-feira (14), em Maracás, policiais militares da 93ª CIPM, a bordo da VTR Cacique 9.9303, atenderam uma denúncia de violência doméstica e tráfico de drogas envolvendo um homem conhecido das autoridades.

Ao chegar ao local, os policiais observaram o suspeito tentando se desfazer de uma sacola, que continha substâncias semelhantes à cocaína e crack, além de uma balança digital.

Durante a abordagem, a esposa do acusado negou que houvesse agressão no momento, mas confirmou que já havia uma medida protetiva contra o marido. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão para as medidas legais cabíveis.