Suspeito em morte de ex-ator João Rebello se entrega à polícia; dois comparsas seguem foragidos

Um dos três suspeitos de matar o ex-ator mirim e DJ João Rebello se entregou à polícia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (1°). Wallace Santos Oliveira (conhecido como WL) se apresentou nesta quinta-feira (31) na 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, em Porto Seguro, acompanhado de um advogado, informou o G1.

Ele é um dos três acusados que tiveram mandados de prisão decretados no caso que investiga a morte de João Rebello. Os outros dois que seguem foragidos são Felipe Souza Bruno (conhecido como Zingue) e Anderson Nascimento Sena (conhecido como Danda).

Conforme a Polícia Civil, as evidências coletadas até o momento indicam que o ex-ator foi morto por engano, o que descarta um possível envolvimento da vítima em atividade criminosa. A suspeita é que os criminosos atiraram contra o ex-ator por ele ter um carro parecido com um veículo do alvo deles.